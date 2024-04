Sospesa e ripresa: per i giallorossi è la quinta volta

La Roma ha il record di partite sospese e riprese per giocare i minuti restanti: quella di oggi sarà la quinta, nella storia della serie A ce ne sono state solo altre 2 da quando, poco meno di vent'anni fa, il regolamento venne cambiato. De Rossi, stasera ovviamente in panchina, era in campo in tutti i 4 precedenti.

Contro la Sampdoria nel 2008-09, dopo lo 0-0 dei primi 6', all'Olimpico finì 2-0; a Bologna nel 2010-11, riprendendo dal 16'', fu lui a firmare l'1-0 con un destro deviato da Cherubin per beffare Viviano; a Catania gli ultimi 25' da giocare nel 2011-12 non cambiarono l'1-1 firmato di testa, su angolo di Totti, proprio da DDR; e contro il Parma, nel 2013-14, dopo la sospensione al 9' sul campo allagato dello stadio Olimpico, la Roma dilagò chiudendo 4-2.

(corsera)