Sorci con le ali

IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - Gravina tace, dunque, in attesa di approfondimenti. Quali, non è dato sapere, visto che è stato tutto documentato dalle telecamere. Ma ne prendiamo atto. Ci mancherebbe altro che in una stagione contrassegnata da gravissimi errori, abominevoli omissioni e spiacevoli mancanze (a proposito, restiamo ancora in attesa del Bordocam di Dazn dopo Inter-Napoli: qualcuno ne sa niente?) la Procura trovi da ridire sulla goliardica esultanza di Mancini che per festeggiare con i suoi tifosi ha sbandierato un vessillo che campeggia da anni in Curva Sud.