Smalling si ferma, Llorente e Paredes out. Lukaku resta in bilico

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Uomini contati in difesa per la Roma in vista della trasferta di Napoli. Nei venti minuti finali del recupero con l'Udinese De Rossi è stato costretto a sostituire Smalling per un fastidio all'inguine. Già ieri dopo il triplice fischio la squadra è tornata nella Capitale e nelle prossime ore verranno valutate le condizioni dell'inglese, con il tecnico giallorosso potrebbe avere a disposizione esclusivamente Mancini e Huijsen per la sfida del Maradona, sarà indisponibile anche Llorente per squalifica - così come Paredes - mentre N'Dicka spera di strappare almeno una convocazione: l'ivoriano dopo aver riottenuto l'idoneità sportiva ha ricominciato ad allenarsi mercoledì, seppur con carichi personalizzati. Situazione simile per Romelu Lukaku, che dopo l'infortunio accusato con il Milan è tornato da poco a svolgere esercizi individuali a Trigoria. Il centravanti vuole tornare al 100% per la semifinale con il Bayer.