Smalling resta a casa, Ndicka può giocare

Senza Smalling e Lukaku, infortunati, e senza Paredes e Llorente squalificati ma con Ndicka che è partito con la squadra e giocherà titolare al fianco di Mancini. La Roma è partita per Napoli con la buona notizia del recupero del difensore franco-ivoriano, che prenderà il posto di Smalling. […] L’inglese si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare all’adduttore della gamba destra: l’obiettivo è recuperare lui e Lukaku per giovedì in Europa League contro il Bayer Leverkusen. In avanti ballottaggio tra Azmoun (favorito) e Abraham. Rispetto a Udine rientra El Shaarawy, a centrocampo al posto di Paredes giocherà Bove.

(Corsera)