Smalling è finalmente rinato: "Una sensazione bellissima"

De Rossi lo aveva detto prima della partita, "sono sicuro che Smalling farà una grande partita". E alla fine così è stato, con quel salvataggio in area in scivolata che ha ricordato i tempi migliori del difensore inglese. "E' stata una serata speciale, anche se questa è una delle stagioni più difficili della mia carriera - dice Chris a fine gara -. Sono stato fuori per tanti mesi, la partita di stasera è stata mentalmente difficile anche per questo. Ma la sensazione che ho provato è stata bellissima e sono molto felice di aver contribuito a questa vittoria". [...]

"La differenza penso l'abbia fatta la nostra convinzione - continua Smalling -. Alla fine penso sia una vittoria meritata, abbiamo occupato gli spazi con grande fiducia fin dal fischio iniziale. De Rossi? Ha dato una grande svolta a tutto il club e si vede dai risultati che stanno arrivando. I giocatori lottano e hanno voglia di giocare partite entusiasmanti". [...]

(gasport)