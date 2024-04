E ieri a Trigoria si è vista anche una vecchia conoscenza come Fabio Simplicio, che in giallorosso ha giocato due stagioni, dal 2010 al 2012, collezionando in tutto 53 presenze e segnando anche 9 reti.

Simplicio ha fatto le foto di rito con De Rossi, suo compagno di reparto in quegli anni, e anche con Paulo Dybala, che ha giocato nel Palermo subito dopo di lui.

(gasport)