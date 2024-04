Silva per Lukaku: Friedkin pronto ad investire con la Champions

Nella Roma, in questo momento, è tutto in alto mare. Senza un d.s. e col budget ancora da definire (varierà in base alla qualificazione o meno alla prossima Champions), di mercato a Trigoriasi è parlato poco o niente. Soprattutto per il centravanti, con le tre situazioni interne da definire. Ad oggi il numero 9 della Roma del prossimo anno è Tammy Abraham, considerando che per Romelu Lukaku serviranno 43 milioni di euro (anche se a Trigoria sperano che il Chelseaaccetti un altro prestito oneroso di un anno). Soprattutto, poi, se il centravanti inglese darà segnali di risveglio da qui alla fine della stagione. […] Occhio al mercato degli svincolati: Rafa Silva del Benfica (punta mobile e non centravanti puro) e Batshuayi del Fenerbahçe sono possibili soluzioni. La Champions, aprirebbe a tanti altri scenari.

(Gasport)