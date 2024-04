Sesta italiana in Champions? Dipende da Atalanta o Roma

I successi sulla scena europea di Roma e Atalanta, giovedì sera, hanno assicurato un posto extra per le italiane nella prossima Champions. Per la quinta classificata della Serie A in corso, dunque, si spalancheranno le porte della massima competizione Uefa, che potrebbe anche accogliere un sesto club nostrano se una tra le stesse Roma e Atalanta vincesse l'Europa League al contempo senza concludere il campionato tra le prime cinque. A quel punto, la sesta e la settima andrebbero in Europa League e l'ottava in Conference. Ma i calcoli devono necessariamente tener conto anche di chi si imporrà in Coppa Italia...

(Tuttosport)