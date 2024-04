Scontri all'Olimpico, le scuse degli ultrà: "I sassi al derby? Bevevo solo un caffè"

Fabrizio Simula si trovava lì per caso, giusto il tempo di un caffè prima del brunch, quando si è improvvisamente trovato al centro della guerriglia pre derby. In aula infatti ha spiegato di aver indossato il casco quando ha visto quella baraonda. Ed è stato giusto per un pizzico di "incoscienza", come dice il suo legale, se ha lanciato quel sampietrino da 18 centimetri che gli era finito tra i piedi. [...] Domenica scorsa anche Katia Bettarini ha avuto una disavventura. Infatti ha spiegato di non aver proprio capito che quella donna che le chiedeva i documenti subito dopo i tornelli fosse un agente di polizia.

Del resto non frequenta lo stadio da molto e vai a capire chi mai può identificare una donna che prova a entrare senza biglietto nel luogo più sorvegliato di Roma. [...] Anche secondo l'avvocato di Luca Abramo (il figlio di Ettore "Pluto" Abramo, il leader ultras amico di Diabolik) le forze dell'ordine starebbero ingigantendo la faccenda. Quei 300 romanisti e laziali che si sono scontrati davanti al bar River con bastoni, fumogeni, sampietrini e altre armi improvvisate mica stavano mettendo in piedi una "guerriglia urbana totale". [...] Il problema però che né il pm Giovanni Nostro né il giudice hanno creduto alle verità dei quattro fermati nel giorno del derby: gli arresti sono stati convalidati.

(la Repubblica)