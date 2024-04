Romanista accoltellato, ultrà laziale in cella per spaccio di cocaina

Svolta nelle indagini sull'accoltellamento il 10 gennaio scorso nel pub Clover di viale Angelico, a Prati, di un tifoso romanista di 30 anni alcune ore dopo la fine del derby di Coppa Italia allo stadio Olimpico. Un ultrà laziale, Enea Bianchini, 24 anni, è stato arrestato per spaccio di cocaina e hashish, ma anche perquisito dalla polizia con altri tre sostenitori biancocelesti proprio nell'ambito degli accertamenti per identificare i responsabili di quel raid nel quale venne ferito anche un altro romanista. [...]

Quella sera, dopo un pomeriggio di scontri fra romanisti e polizia in via Flaminia prima e dopo la partita, e anche all'Olimpico con lanci di petardi e fumogeni da un settore all'altro, un gruppo di ultrà laziali fece irruzione nel pub dove si trovavano ancora alcuni clienti e appunto il titolare devastando il locale. Francesco Leuzzi fu colpito più volte e ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santo Spirito dal quale è stato dimesso solo poche settimane fa. [...] Secondo la sua versione dei fatti a mangiare c'erano anche alcuni laziali che facevano parte della stessa comitiva di amici. All'improvviso una ventina di ultrà biancocelesti, a volto coperto, hanno fatto irruzione nel pub lanciando tavoli e sedie. [...]

(corsera)