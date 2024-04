Roma, Olimpico tutto esaurito. De Rossi vuole la semifinale

Superata la paura per Evan Ndicka, la Roma prosegue la preparazione in vista della sfida di domani sera (ore 21.00) contro il Milan. [...] Tutto passa per la sfida dell'Olimpico. Che sarà ancora una volta sold out. Oltre 65.000 spettatori, di cui 4.500 in arrivo da Milano. Un evento che produrrà circa 4 milioni di ricavi, facendo registrare uno degli incassi più alti dell'era post Covid. [...]

Domani sera servirà un Olimpico formato Europa, come già visto questa stagione contro Brighton e Feyenoord. Perché se l'1-0 dell'andata lascia dormire sonni (relativamente) tranquilli a De Rossi, la sfida è senza appello. L'allenatore giallorosso si affiderà ai migliori, senza ripetere le scelte (e gli errori) visti a Udine. Smalling al posto di Ndicka, Bove come sostituto dello squalificato Cristante. Il resto è la formazione migliore, guidata in attacco da Dybala, Lukaku e Pellegrini. Proprio il capitano, insieme all'allenatore De Rossi, oggi parlerà in conferenza stampa alle ore 13. [...]

(la Repubblica)