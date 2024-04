Roma old style: Smalling e Abraham a caccia dell'Europa

LEGGO (F. BALZANI) - Un giorno di riposo passato ad ascoltare canzoni post derby (spopola sul web "Sinceramente Mancio") e con le coccole della famiglia come testimonia la foto di baby Pellegrini a Trigoria e il post di lady Mancini per il marito. Ma da oggi la Roma farà sul serio in vista della sfida di San Siro contro il Milan di giovedì. De Rossi potrà contare sul ritorno a pieno regime di due alfieri inglesi della vecchia guardia. Smalling ed Abraham, infatti, scalpitano e rappresentano un’arma in più importante nell’ultimo tratto di un cammino che vedrà la Roma affrontare tra gli altri due volte i rossoneri, il Bologna, il Napoli, l’Atalanta e la Juve. Sfide fondamentali per quel posto in Champions che manca ormai da 5 anni.

Il difensore ha giocato solo 4 partite da titolare in campionato a causa di un lungo infortunio. Lo scorso anno Smalling era il pilastro di un reparto che con De Rossi ha ritrovato equilibro anche senza di lui. Lo dimostrano le ultime tre gare in cui la Roma non ha subito gol. A San Siro il tecnico sembra intenzionato a far giocare l’ex United impiegato anche nel finale del derby. Al suo fianco Mancini che stringerà i denti nonostante la pubalgia e resterà poi a riposo a Udine (salvo squalifica). Discorso diverso per Abraham che è rientrato sabato nel derby dopo 307 giorni ai box a causa del terribile infortunio al crociato dello scorso 4 giugno.

L’attaccante può rappresentare un elemento decisivo per De Rossi che lo vede bene sia al fianco di Lukaku sia al posto del belga. "Essere messi alla prova nella vita è inevitabile, essere sconfitti è facoltativo", ha scritto ieri Tammy sui social. La voglia di tornare a essere decisivo è tanta, anche per il futuro di un reparto che potrebbe perdere proprio Lukaku atteso dal ritorno a San Siro. Ora però c’è bisogno di tutti, e De Rossi a Milano chiederà ai titolari di stringere i denti dopo la battaglia nel derby. Niente turn over quindi e il supporto di oltre 5 mila tifosi al seguito. Intanto per DDR in ottica rinnovo arriva un segnale importante dai Friedkin che ieri hanno festeggiato la vittoria nel derby sui canali social: "Nessun posto è come Roma". A corredo proprio la foto di De Rossi.