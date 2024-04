Roma, guerra con la Lega: "Gravissima ingiustizia"

E' guerra aperta tra la Roma e la Lega di Serie A. Come previsto, è rimasta inascoltata la richiesta della società giallorossa, che aveva inviato una lettera alla Lega [...] chiedendo di rimandare il recupero dei minuti finali con l'Udinese al mese di maggio. Si giocherà invece giovedì prossimo addirittura alle 20, e quindi non potrà essere anticipato il match di Napoli, in programma domenica 28. [...] "La Roma - si legge nella nota - con i suoi risultati europei e quattro semifinali consecutive ha contribuito al ranking Uefa e dunque al quinto slot per le squadre italiane nella prossima Champions League come pochi altri club".

Poi l'affondo: "Nonostante questo, il presidente della Lega Lorenzo Casini ha avallato un'ingiusta decisione che costringerà la Roma ad affrontare il Bayer Leverkusen in condizioni di svantaggio. Questo rappresenta un chiaro passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia". [...] Una presa di posizione durissima per quella che è considerata una grave ingiustizia. Decisivi i voti contrari di Atalanta, Empoli e Sassuolo, impegnate rispettivamente nella corsa Champions con la Roma e in quella per la salvezza con l'Udinese. [...]

(corsera)