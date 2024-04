Roma Femminile, un trionfo bellissimo

Era solo questione di tempo. La sabbia nella clessidra era finita da un po’, per la precisione dal 15 aprile, dallo scontro diretto Roma-Juventus del Tre Fontane, deciso nel finale dal guizzo di Viens, sempre a segno contro le bianconere. La Roma Femminile ha vinto il secondo scudetto di fila ieri sera. Senza giocare. In notturna l’Inter, infatti, ha fatto un favore alle giallorosse battendo la Juventus a Biella per 2-0 chiudendo ogni discorso. La matematica parla chiaro: adesso, quando mancano quattro turni e tre partite da giocare alle rivali, è incolmabile il gap di 11 punti tra il primo e il secondo posto. La squadra si è riunita per vedere Juve-Inter, dal divano la Roma ha festeggiato il titolo alle ore 22.28. (...) E’ stata una cavalcata solitaria e netta, con un solo passaggio a vuoto (nella trasferta contro l’Inter) che rende un po’ più umane Bartoli e compagne, letteralmente di un altro pianeta con quel 90,9% di successi e una media di 2,64 gol a partita. La Roma, dunque, ha aperto un ciclo grazie alla visione della famiglia Friedkin. Di più.

(corsport)