Roma, De Rossi duro: “Per la prima volta la Lega non ha aiutato un club italiano”

Non risparmia nessuno, Daniele De Rossi, alla vigilia dello spareggio Champions all’Olimpico (ore 18.30, arbitro Maresca, diretta tv su Dazn) tra Roma e Bologna. Parla dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, che aveva commentato la vicenda Ndicka dicendo che i giallorossi sono riusciti a far sospendere una partita per un “codice giallo”. E parla della Lega di serie A, che ha fissato il recupero con l’Udinese giovedì 25 impedendo alla Roma di anticipare contro il Napoli e avere un giorno di riposo in più prima dell’andata della semifinale di Europa League (2 maggio) contro il Bayer Leverkusen. “Sono d’accordo con la società. La Lega ha sempre aiutato noi e le altre squadre gestendo gli orari per arrivare a queste partite nella maniera migliore. In questo caso si è creato un precedente particolare. A mia memoria è la prima volta che non viene accordata la tempistica migliore per una semifinale così importante. Mi dispiace che il presidente della Lega, Casini, non abbia ascoltato le nostre richieste. Può essere devastante ripetere che siamo stanchi, che non ci hanno aiutato, così non ne parlerò più, anche per non innescare “l’effetto Florida” (il rischio che le proteste si trasformino in vittimismo e che l‘insistenza sull’essere penalizzati influenzi negativamente le prestazioni , ndc), come mi ripeteva il professor Venturati”. […]

(Corsera)