Roma, crocevia Napoli

IL TEMPO (L. PES) - I mille colori di Napoli spenti da uno Scudetto che sembra lontano anni luce contro i colori vivi della Roma targata De Rossi che a Udine ha ricominciato a correre e che ora non vuole di certo fermarsi al Maradona. È un test probante quello che oggi (fischio d’inizio ore 18, diretta Sky e Dazn) attende i giallorossi in casa dei campioni d’Italia in carica, oggi all’ottavo posto della classifica. Motivo che spinge De Rossi alla prudenza estrema nel presentare il match contro i partenopei. “Il Napoli ha uno stadio importante, per l’odio sportivo che mi riservava mi faceva sentire qualcuno che era considerato, di sicuro non passavo indifferente. Domani magari ci sarà un po’ di nervosismo nei confronti della loro squadra, ma dopo l’inizio della partita faranno il tifo per il Napoli. Sarà un ambiente ostile, ma siamo pronti a giocare in campi avversi”. Nella lunga ed estenuante maratona verso la Champions Napoli rappresenta una tappa importante, che apre venti giorni di fuoco per la Roma. “Abbiamo riacceso questa corsa, non è solo un sogno ma è qualcosa di possibile”.