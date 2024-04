Tutto in 18 minuti. Roma all'assalto: dentro i migliori e niente calcoli

[...] La corsa Champions della Roma passerà domani attraverso la strettoia di Udine: ovvero, il recupero della sfida sospesa al 27' del secondo tempo sull'1-1 lo scorso 14 aprile per il malore accusato in campo da Evan Ndicka. [...] Non si può più sbagliare. Perso lo spareggio per il quarto posto Champions contro il Bologna all'Olimpico, ora i giallorossi devono blindare il quinto con l'Atalanta a ridosso che ringhia. [...] Una sfida in cui il tecnico potrebbe varare uno schieramento inedito ultra-offensivo (4-2-3-1) con Abraham centravanti a caccia di rivincite, [...] tre trequartisti dietro all'inglese come Dybala, Azmoun e El Shaarawy e due esterni veloci nella speranza di un cross da trasformare in oro. [...]

Un'altra possibile chiave di volta del match potrebbero essere i calci piazzati, nell'impossibilità di trovare la via del gol su azione per gli spazi intasati. [...] Domani, gli specialisti giallorossi potrebbero anche avere a disposizione una sola possibilità in così pochi minuti, e quella non andrà sprecata. [...] Il recupero di Udine è in fondo la rappresentazione metaforica dell'esperienza maturata finora da DDR e i dai suoi umanissimi eroi a Trigoria e sui campi in giro per l'Italia: se sono riusciti in tre mesi a cambiare il mondo giallorosso correndo a più non posso, in diciotto minuti più recupero possono prendersi tutto. [...]

(gasport)