Roma, a San Siro tocca a Smalling

La Roma riprende oggi la preparazione verso la sfida di giovedì di Europa League contro il Milan. Daniele De Rossi, vicino ormai al rinnovo, è sempre più orientato a lanciare dal primo Smalling al centro della difesa (squalificato Ndicka) al posto di Llorente, mentre per la fascia sinistra Spinazzola è in vantaggio su Angelino.

Per il resto, il tecnico giallorosso confermerà la squadra protagonista nel derby con la Lazio. Ieri, intanto, l'attaccante Abraham ha celebrato sui social il rientro in campo nel derby e, contro il Milan, potrebbe trovare ancora spazio a partita in corso.

(gasport)