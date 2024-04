Roma a mille all'ora. Giallorossi al top per il ciclo di ferro: e Lukaku ci sarà contro il Bayer

I motori sono accesi, a pieni giri, si parte. E non ci si può più fermare. [...] La Roma è pronta a respingere d'ora in poi tutti gli assalti. Nove finali, a cominciare dalla sfida col Bologna di lunedì e dal recupero con l'Udinese di giovedì, per proseguire con il tanto atteso doppio confronto in Europa col Bayer Leverkusen e gli scontro diretti con Napoli, Juventus e Atalanta. [...] Per riuscire in un'impresa "da Roma Real", che può assumere i contorni di un trofeo o di una qualificazione eccellente nell'Europa che conta, il tecnico si affiderà una volta di più agli uomini simbolo. [...] Prendete Stephan El Shaarawy: nel modulo 4-4-2 predisposto dal tecnico per limitare il rossonero Leao, l'esterno si è adattato sulla fascia destra, calandosi nel ruolo. [...]

La stessa filosofia ha ispirato Lorenzo Pellegrini, schierato invece a sinistra, con un contributo di qualità che gli è valso un riconoscimento unanime: ha corso in avanti e arretrato in profondità. [...] Per sorprendere i prossimi avversari serviranno pure le giocate di Paulo Dybala, sacrificato per esigenze tattiche di De Rossi contro i rossoneri giovedì dopo il rosso a Celik. [...] E a voler dirigere la prua della barca romanista verso gli orizzonti di gloria c'è anche Romelu Lukaku, finito ai box per l'infortunio al flessore della coscia. [...] Il belga si sottoporrà oggi a nuovi controlli per escludere lesioni, ma salterà i match con Bologna, Udinese e Napoli per ripresentarsi al 100% contro il Bayer. [...]

(gasport)