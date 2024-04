Roma, 4 semifinali di fila: sarebbe il record italiano di questo millennio

Stasera la Roma può diventare la prima squadra italiana capace di qualificarsi per 4 semifinali europee consecutive in questo millennio. na striscia cominciata nel 2020-21 con Fonseca, eliminando l’Ajax nei quarti di Europa League prima di infrangersi sul Manchester United in semifinale; proseguita per 2 stagioni con Mourinho, vincendo poi la Conference nel 2021-22 (1-0 al Feyenoord) e perdendo l’EL nel 2022-23 solo ai rigori nella discussa finale contro il Siviglia finita 1-1 al 120’; mentre in questo 2023-24, dopo il 2° posto nel girone con Mou ancora in panchina, è stato De Rossi a eliminare il Feyenoord nei playoff, il Brighton negli ottavi e a vincere 1-0 a San Siro nell’andata dei quarti. [...] L’unica altra squadra italiana capace di centrare 4 semifinali consecutive in quasi settant’anni di coppe europee moderne è stata l‘Inter, ma si parla di 6 decenni fa: i nerazzurri vinsero la Coppa Campioni nel 1963-64 e ’64-65, uscirono in semifinale nel 1965-66 e la persero in finale nel ’66-67.

(Corsera)