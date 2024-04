Rivoluzione viola: il dt Burdisso non rinnova, lo vuole la Roma

È sempre più vicina una rivoluzione tecnica che riguarderà la rosa e si allargherà anche alla dirigenza. Non solo la Fiorentina a fine stagione saluterà diversi giocatori, tutti da rimpiazzare, ma dovrà anche trovare un sostituto all'attuale direttore tecnico Nicolas Burdisso, il dirigente che in questi tre anni ha accompagnato Daniele Pradè e Joe Barone sul mercato, con un occhio di riguardo per il Sudamerica, basti pensare a Nico Gonzalez e Beltran. La decisione di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno era stata presa tempo fa ed è stata fatta trapelare ieri con il club già al corrente da un po'. Nel suo futuro c'è voglia di tornare a fare il direttore sportivo, come era al Boca Juniors. Allora tra i giocatori c'era un certo Daniele De Rossi, che ora lo rivorrebbe alla Roma. Sembra que-sto, al momento, l'unico modo per rivederlo in Italia anche la prossima stagione, ma è ancora presto per questo tipo di ragionamenti, con due possibili finali in viola all'orizzonte. [...]

(Il Corriere Fiorentino)