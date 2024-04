Riecco Bove: anche De Rossi gli dà una chance

Sostituire Cristante non sarà un compito semplice e l'indiziato numero uno è Bove. Mai come stavolta servirà la miglior versione del classe 2002, anche se dall'arrivo di De Rossi ha giocato molto meno ed è diventato un gregario. Adesso sembra arrivata la grande chance, ma è ancora in ballottaggio con Aouar. Pellegrini, Cristante e Paredes sono intoccabili, ma la squalifica del numero 4 ha creato un buco e Bove ci si vuole infilare. Anche perché rappresenta una garanzia, soprattutto in ambito internazionale: l'anno scorso infatti fu proprio lui a risolvere l'andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen e il suo gol risultò decisivo in chiave qualificazione.

(corsport)