Quota 70 è la certezza del successo

Massimiliano Allegri, che di quote Champions un po' se ne intende, l'ha fissata da tempo a 70 punti. Quanti ne fecero il Milan nella stagione scorsa (ma la Juve, penalizzata di 10, arrivò a 72 sul campo) e la stessa Juventus due stagioni fa per arrivare al quarto posto. Ora però e buono anche il quinto, di conseguenza ne potrebbero bastare anche due o tre in meno. [...] Per il quinto posto, la Roma ha virtualmente solo due punti (uno è quello maturato finora in Friuli prima della sospensione) in più dell'Atalanta. Per salire a +4 deve battere l'Udinese in 18 minuti.

Stasera però la squadra di Gasperini gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina, una fatica in più rispetto alla Roma. Questa corsa per l'ultimo posto per la Champions ha un problema che sfiora la regolarità: sarà condizionata dallo spostamento di Atalanta-Fiorentina di campionato, rinviata per la morte di Joe Barone. Se nerazzurri e viola arriveranno rispettivamente alla finale di Europa e Conference League si giocherà a inizio di giugno, una settimana dopo la fine del campionato di Serie A. Non c'erano altre date. [...]

(corsport - A. Polverosi)