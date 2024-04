Primavera, super Pisilli: giallorossi secondi

IL TEMPO (E. INN.) - La Roma gioca che è una bellezza e schianta il Sassuolo confermandosi al secondo posto in classifica. A Trigoria i giallorossi mettono le cose in chiaro già nel primo tempo andando in gol con Keramitsis, Pisilli e Pagano. Per il 4-0 finale, ci pensa Pisilli (doppietta) che di esterno realizza un gol sotto l'incrocio da stropicciarsi gli occhi.

Classifica alla mano, considerando anche la vittoria dell'Inter sul Cagliari, la Roma resta salda al secondo posto e precede la Lazio che gioca oggi. Con 63 gol, la squadra di Guidi sembra essere una macchina perfetta diretta a tutto gas verso lo scudetto.

Venerdì prossimo alle 18.30, giallorossi attesi a Genova dalla Sampdoria. [...]