IL TEMPO - Al via la 29esima giornata di Primavera 1 con la Roma di Guidi che è chiamata a dare continuità di risultati anche sul campo della Juventus dove scenderà alle ore 13. I bianconeri sono tredicesimi e non vincono da due mesi. Dunque, grande occasione per i giallorossi a -1 dall'Inter capolista. [...]