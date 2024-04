Pienone Champions. Allungo nel ranking: l'Italia a un passo dalla quinta squadra

[...] Siamo vicini, vicinissimi. L'andata dei quarti ha allungato il vantaggio su Germania e Inghilterra. Dalla Fiorentina ci si aspettava un successo con i cechi, l'Atalanta ha compensato alla grande vincendo ad Anfield, togliendo punti all'Inghilterra e mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione, anche in caso di sconfitta a Bergamo. Il ritorno di Roma-Milan qualificherà sicuramente un'italiana in semifinale. [...]

Poi ci sarebbe un altro discorso: l'Atalanta che arriva sesta in campionato e si prende l'Europa League, aumentando ancora il nostro contingente. [...] Per i due posti in più sono in corsa cinque campionati, guarda caso i "big Five" d'Europa. Rispetto alle previsioni, però, in testa c'è l'Italia con un sorprendente coefficiente di 18,856. [...] Realisticamente è una lotta a tre per due posti tra noi, inglesi e tedeschi. Se anche Atalanta e Fiorentina dovessero essere eliminate, alla fine dei quarti resteremmo sempre al primo posto. Poi però, con soltanto Roma o Milan, si farebbe dura. [...]

(gasport)