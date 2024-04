Pellegrini: "Questa maglia dà grandi responsabilità"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Uno dei protagonisti della nuova Roma di De Rossi è sicuramente Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club in collaborazione con Betsson.sport, piattaforma online che unisce varie squadre e discipline sportive. «Vestire questa maglia è una grande responsabilità - ha esordito Pellegrini - nascendo e crescendo a Roma la senti un po' tua, quindi percepisci come tuo anche lo stadio e le persone che lottano insieme a te, è il sogno di ogni bambino romano e allo stesso tempo un'enorme consapevolezza perché devi trasmettere il significato a tutti quelli che vengono a giocare qui e soprattuto portare la fascia dopo Totti e De Rossi, che hanno fatto la storia della Roma». Poi il motivo della scelta del 7 sulla sua divisa: «Da sempre è il mio numero fortunato, ci sono molto legato. Quando sono venuto qui c'erano disponibili anche altri numeri ma alla fine scelsi quello perché era libero, inoltre l'ha indossato anche Bruno Conti che mi ha accompagnato per tutto questo viaggio, quindi non ho avuto dubbi».