Paredes, riposo con allenamento verso il Bayer

Una delle assenze forzate per la trasferta di Napoli è Leandro Paredes, che ha rimediato la squalifica per l’ingiusto cartellino incassato contro il Bologna. Ma c’è un lato positivo per la Roma: Paredes ha riposato a Udine, riposerà oggi e così sarà al top per la semifinale di giovedì prossimo contro il Bayer Leverkusen. Riposo poi, si fa per dire. Ieri il giocatore ha pubblicato sui social le immagini di un allenamento a casa che gli serve a non perdere la migliore condizione atletica. “Per me è un titolarissimo” ha chiarito De Rossi pochi giorni fa. E lo rimetterà al centro della squadra in Europa League. [...]

(Corsport)