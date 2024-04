Ombre nere sulla capitale nel mese che accenderà San Siro

[...] Il ritorno alla vittoria della Juve è l'altro dato saliente del 31° turno. La prospettiva Champions è nuovamente rassicurante, e se la gara fosse durata 45' anche il gioco di Allegri verrebbe promosso a pieni voti: la ripresa tremebonda, però, frena gli entu-siasmi, perché si è passati da Vlahovic a Szczesny migliore in campo, e non c'erano proprio le premesse per arretrare in modo così smaccato. Alle sue spalle comunque ha vinto solo la Roma, mentre Bologna e soprattutto Atalanta hanno pagato il paradosso temporale della zona salvezza, che quando le giornate iniziano per 3 diventa un luogo molto più pericoloso di prima. Il Bologna resta quarto ma ha rallentato il passo di carica: sfortunato l'ultimo pallone di Ndoye, ma Motta ha provato a vincere solo dal 70', forse fidando nei numeri della difesa del Frosinone, che invece ha retto. E addirittura riemerso dal pozzo il Cagliari, che ha sorpassato l'Atalanta in extremis dando uno scossone positivo alla sua classifica e uno negativo a quella di Gasperini. Che ha tanti attaccanti bravi, forse troppi: la politica della mezza partita ciascuno stavolta non ha pagato.

(La Repubblica)