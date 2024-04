Olimpico pieno: sono 66 mila. Arrivano 4.500 milanisti

Sarà un Olimpico pienissimo, in ogni ordine di posti. E caldo, molto caldo, come nelle occasioni migliori. Del resto, i biglietti per la sfida di domani sera contro il Milan sono andati esauriti in pochissimo tempo. [...] Ci saranno circa 66 mila spettatori, di cui 4.500 al seguito del Milan.

Uno spettacolo unico, con la Curva Sud che sta preparando anche una coreografia importante ad accompagnare l'entrata in campo delle squadre. Sarà il 53° sold out dell'era Friedkin e molto probabilmente anche il record d'incasso di questa gestione americana, con il botteghino che dovrebbe arrivare a totalizzare circa 4,5 milioni di euro. [...]

(gasport)