Olimpico, oggi c'è Roma-Milan. Alta tensione tra le tifoserie

Fischio di inizio alle 21, l'area attorno all'Olimpico blindata, dentro lo stadio tutto esaurito con almeno 4500 supporter del Milan dati in arrivo sulla Capitale. Oggi è il giorno di Roma-Milan ritorno di Europa League, match decisivo per designare chi andrà alle semifinali. L'attenzione della security è alta, innalzata ai massimi livelli vista la situazione legata allo scenario politico-internazionale. Non solo, dunque, peri conti in sospeso tra tifoserie opposte: nel giugno dell'89 a Milano venne ucciso il giallorosso Antonio De Falchi, appena diciannovenne, un episodio semi-dimenticato ma che gli ultrà della Roma ricordano benissimo. […] La sfida contro il Milan resta una partita a parte per la Curva Sud che non dimentica mai un suo pensiero per De Falchi. Un anno fa fu esposto lo striscione a lui dedicato: «Vittima di un gesto vile ora bandiera eterna di tutti i romanisti». Mentre i milanisti non sono nuovi a scorribande improvvise: nella Capitale contro la Juve, sempre per un match di Europa League, nel maggio del 2016 diedero l'assalto a un bar di via Leone IV, in Prati. I servizi di prevenzione di polizia e carabinieri stasera proseguiranno nel dopo partita nei quartieri della movida, da Trastevere a Campo de' Fiori, fino a Monti, dove gruppi di tifosi potrebbero venire in contatto.

(Il Messaggero)