Nuovo stadio, il sindaco Gualtieri ci crede: "L'obiettivo 2027 rimane alla portata"

Il Campidoglio non molla. Sul nuovo stadio della Roma che il club dei Friedkin vorrebbe far sorgere a Pietralata, è sorprendentemente viva la chance dell'inaugurazione nel 2027. O almeno è questa la convinzione del sindaco Roberto Gualtieri. Il primo cittadino della Capitale infatti ha rilanciato l'ipotesi che vedrebbe la Roma nel nuovo impianto durante l'anno che corrisponderà al centenario della società giallorossa.

"L'obiettivo di inaugurare lo stadio della Roma nel 2027 è ancora alla portata - spiega il sindaco a The Roman Podcast -. Sono tempi da record". Gualtieri prosegue illustrando le prossime tappe: "Ora la società sta facendo i sondaggi archeologici per completare il progetto definitivo, che poi sarà quello che si realizzerà. Non è più nelle nostre mani: se tutto va bene, come speriamo, se i sondaggi sono positivi e la società in pochi mesi può presentare il progetto esecutivo, poi inizieranno i lavori". [...]

(gasport)