Si scalda la pista José Fontes per il ruolo di nuovo direttore sportivo della Roma, posizione rimasta vacante dopo l’addio di Tiago Pinto. Quella del portoghese sarebbe una soluzione interna: Fontes, infatti, fa parte del reparto scouting della società giallorossa dal 2021. [...] Non del tutto tramontata, comunque, la pista che porta a Nicolas Burdisso (ex difensore romanista) della Fiorentina.

(Corsera)