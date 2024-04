No alla richiesta giallorossa. Udinese-Roma il 25 aprile

La gara sospesa fra Udinese e Roma al 72' a causa del malore accusato da Evan Ndicka verrà recuperata il 25 aprile, nonostante le rimostranze dei giallorossi (ribadite ieri sera in un lungo comunicato) che avevano chiesto in via ufficiale la disputa dei 18' restanti a maggio, in concomitanza con Atalanta-Fiorentina, e desiderando scendere in campo il 27 aprile per la sfida con il Napoli. [...]

Il consiglio di Lega, convocato d'urgenza, ha ratificato secondo statuto: le partite interrotte devono essere giocate entro 15 giorni. Dopo un pomeriggio fitto di colloqui la Roma ha scelto l'orario del recupero, vale a dire le 20. Oggi si saprà la data di Napoli-Roma. [...]

