N’Dicka torna titolare, ballottaggio a centrocampo

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo la breve ma intensa trasferta di Udine la Roma affronterà il Napoli al Maradona in una sfida fondamentale per la corsa Champions. De Rossi dovrà fare i conti con i tanti giocatori indisponibili, chi per squalifica, chi per infortunio. Non saranno della gara a causa dei cartellini gialli rimediati con il Bologna Llorente e Paredes, mentre Smalling e Lukaku hanno svolto anche ieri allenamento personalizzato a causa dei rispettivi infortuni. In particolare l’inglese ha eseguito gli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare all’adduttore destro, che lo costringerà a saltare anche l’andata con il Leverkusen. La notizia positiva riguarda il ritorno dal primo minuto di N’Dicka. L’ivoriano insieme a Mancini, Celik e Angeliño comporrà la difesa anti-Napoli. A centrocampo in sostituzione dello squalificato Paredes ci sarà Bove, che torna titolare in campionato dalla trasferta con il Lecce. Oltre al prodotto del vivaio ci saranno Pellegrini e Cristante, mentre in attacco, dopo l’esperimento di Udine con Azmoun e Abraham contemporaneamente in campo, dovrebbe toccare all’iraniano gestire le azioni offensive dei giallorossi insieme a Dybala ed El Shaarawy.