N'Dicka, sospiro di sollievo: pneumotorace superato. Ma il campo aspetta

La Roma va a giocarsi il recupero degli ultimi 19 minuti contro l'Udinese - in programma domani, si parte dall'1-1 e una vittoria varrebbe un'ipoteca sulla qualificazione in Champions League - con una buona notizia: N'Dicka sta bene. Gli accertamenti cardiologici e polmonari a cui si è sottoposto a Villa Stuart hanno evidenziato che è guarito dal piccolo pneumotorace che lo aveva colpito durante la gara, per il quale ha accusato un forte dolore al petto che ha fatto sospendere la gara. [...] Bisogna aspettare che il trauma toracico rientri del tutto, e solo a quel punto il giocatore potrà tornare ad allenarsi in gruppo. [...]

I tempi sono difficili da ipotizzare: mancherà domani a Udine e domenica al Maradona contro il Napoli, ma potrebbe rientrare per la semifinale d'andata di Europa League del 2 maggio contro il Bayer Leverkusen. Averlo in un appuntamento così delicato è fondamentale. [...] Ma prima comunque c'è l'Udinese. Si riparte dalle reti di Pereyra e Lukaku, con il belga assente per infortunio. Più Azmoun che Abraham per sostituirlo, con Dybala ed El Shaarawy ai fianchi e Paredes, Cristante e Pellegrini a centrocampo. [...]

(la Repubblica)