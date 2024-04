N'Dicka sorride: può tornare in campo

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Arrivano buone notizie dallo staff medico di Trigoria su N'Dicka. il centrale ivoriano ha ottenuto nuovamente l'idoneità per riprendere l'attività sportiva, già da oggi. Nelle scorse ore l'ex Eintracht si è sottoposto a una serie di accertamenti cardiologici e polmonari di terzo livello a Villa Stuart dopo quanto successo a Udine. Gli esami hanno confermato l'assenza di patologie cardiache oltre alla guarigione del minimo pneumotorace verificatosi durante la partita di campionato in Friuli. N'Dicka potrebbe così tornare a disposizione di De Rossi già dalla sfida col Napoli di domenica (trasferta vietata ai residenti nel Lazio), dove sarà assente Llorente per squalifica - oltre a Paredes.

Situazione simile per Lukaku, che dopo l'infortunio subito con il Milan vuole provare a strappare una convocazione per la trasferta in Campania per poi partire titolare nell'andata di Europa League con il Bayer Leverkusen. Il belga ieri non ha preso parte al primo allenamento dopo la sconfitta con il Bologna in vista del recupero di domani con l'Udinese: il gruppo si è diviso tra scarico in palestra per chi ha giocato lunedì pomeriggio con i felsinei, mentre hanno lavorato in campo quelli rimasti in panchina o subentrati a gara in corso.