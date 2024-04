Ndicka ricoverato, Aouar: "Resto in ospedale con lui". Poi la scelta di tornare a Roma

"Io resto qui con lui, voi tornate". Sono più o meno queste le parole che Aouar ha detto a De Rossi e ai dirigenti nel piazzale dell'ospedale di Udine. Il giocatore, che con Ndicka condivide stanza e tanti momenti fuori dal campo con mogli e figli, non voleva rientrare nella Capitale per rimanere accanto al compagno. E la Roma sarebbe stata pronta ad assecondare la sua richiesta. Poi però Aouar ha deciso di tornare perché gli è stato spiegato che non avrebbe avuto senso restare lì, visto che non sarebbe potuto rimanere nella stanza dell'ospedale al fianco di Evan. [...]

(corrieredellosport.it)

