Ndicka può tornare a giocare: "Nessuna patologia cardiaca"

Dopo il grande spavento, è arrivata una buona notizia per Evan Ndicka. Il difensore franco-ivoriano ha ricevuto il via libera per allenarsi: gli esami hanno dato esito positivo. Si è sottoposto a una serie di accertamenti cardiologici e polmonari di terzo livello, che "hanno confermato l'assenza di patologie cardiache e la guarigione del minimo pneumotorace verificatosi durante la partita dello scorso 15 aprile".

Daniele De Rossi presto potrà tornare a contare sul centrale, che può riprendere l'attività sportiva e le cui condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni. [...] Complicato che possa essere convocato per il recupero dei minuti mancanti con l'Udinese, domani sera alle 20, più probabile una panchina domenica a Napoli. L'obiettivo è averlo a disposizione per la gara col Leverkusen, il 2 maggio all'Olimpico, nell'andata delle semifinali di Europa League.

