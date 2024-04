Ndicka freme, vuole giocare già a Napoli

Passata l’emergenza, Evan Ndicka ha trascorso tutto il viaggio da Udine a Roma a rispondere ai tanti messaggi di affetto e solidarietà ricevuti, tra cui spicca quello di José Mourinho. [...]

Già lunedì ha saputo dal professor Imazio che sarebbe tornato presto a giocare a calcio. Già la settimana prossima, se non intervengono complicazioni, Ndicka comincerà a correre sul campo a Trigoria. Le previsioni parlano di tre settimane per il rientro agonistico, naturalmente a seguito di una serie di test. Ma lui vorrebbe addirittura mettersi prima a disposizione di De Rossi: chissà che non possa essere convocato già per Napoli-Roma, che è in programma il 28 aprile, quasi sicuramente tre giorni dopo la prosecuzione della partita contro l’Udinese.

Nel frattempo Ndicka dovrebbe essere in tribuna domani sera all’Olimpico per sostenere i compagni contro il Milan. [...]

