Ndicka è ok: può tornare a giocare

Evan Ndicka è idoneo alla ripresa dell'attività sportiva. E' il responso degli ultimi accertamenti svolti ieri a Villa Stuart. Il calciatore si è sottoposto a esami cardiologici e polmonari di terzo livello che hanno confermato l'assenza di patologie cardiache e la guarigione del minimo pneumotorace verificatosi durante la partita di Udine.

Nei prossimi giorni riprenderà dunque ad allenarsi gradualmente a Trigoria con l'obiettivo di averlo a disposizione per la prima delle due semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen in programma il 2 maggio allo stadio Olimpico. [...] Domani, intanto, ci sarà la rifinitura proprio in vista del recupero della gara contro i friulani. Non sarà ancora a disposizione Lukaku che vorrebbe esserci già domenica con il Napoli, ma è più probabile che rientri anche lui contro i tedeschi nella prima semifinale europea.

