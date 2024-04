Ndicka, c'è il via libera per tornare a giocare. DDR vuole riaverlo tra Napoli e il Leverkusen

La paura avuta 9 giorni fa, con il malore avvertito in campo e la corsa all'ospedale di Udine, aveva già lasciato spazio al sollievo. La diagnosi del giorno dopo - pneumotorace sinistro [...] - era sì seria per Ndicka ma non certo paragonabile all'infarto, come si era temuto in un primo momento. E ieri il difensore ivoriano, dopo aver effettuato dei giorni di assoluto riposo interrotti soltanto dalle due apparizioni allo stadio contro il Milan e il Bologna - ha ricevuto anche il via libera tanto atteso. [...]

In pratica ha svolto una serie di accertamenti cardiologici e polmonari di terzo livello, che hanno confermato l'assenza di patologie cardiache e la guarigione del pneumotorace verificatosi durante la partita dello scorso 15 aprile al Bluenergy Stadium. [...] Avendo perso soltanto 7-8 giorni di allenamenti non avrà bisogno di una riatletizzazione particolare ma è chiaro che De Rossi utilizzerà tutte le cautele del caso. [...] Sono stati giorni particolari quelli vissuta da Ndicka. [...] Ha bisogno di archiviare tutto e non c'è modo migliore che farlo tornando a giocare. Riuscirci da titolare contro il Leverkusen avrebbe un sapore speciale. Lui, che l'Europa League l'ha già vinta quando giocava con l'Eintracht Francoforte, vuole riprovarci con la Roma. Da protagonista.

(Il Messaggero)