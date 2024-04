NAPOLI-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ndicka dal 1', Bove al posto di Paredes

Dopo la vittoria in extremis contro l'Udinese grazie al colpo di testa di Bryan Cristante, la Roma torna in campo alle 18.00 contro il Napoli al Maradona, sfida valevole per la trentaquattresima gara di Campionato. Tornerà in campo Evan Ndicka al fianco di Mancini. Sulle fasce troveremo Angeliño e Celik, favorito su Spinazzola. A riposo forzato Paredes: al suo posto agirà Bove coadiuvato da Cristante e Pellegrini. In attacco Dybala Azmoun ed El Shaarawy.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

TUTTOSPORT - Svilar; Spinazzola, Ndicka, Mancini, Celik; Pellegrini, Cristante, Bove; El Shaarawy, Abraham, Dybala.

IL ROMANISTA - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.