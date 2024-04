“Napoli forte come l’Inter e Ndicka gioca”: De Rossi al Maradona per la Champions

“Ndicka si è allenato e mi ha detto che si sente benissimo. È pronto ad affrontare Osimhen”. Parola di Daniele De Rossi che nelle dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club, conferma il recupero del difensore ivoriano per la sfida di oggi (ore 18.00) contro il Napoli. “In allenamento non ha paura di contrasti o scontri, è tornato giocatore al 100 per cento. Lui e Mancini avranno un bel duello perché affronteranno Osimhen, uno dei migliori attaccanti al mondo, ma siamo molto fiduciosi“. Quindi difesa fatta, con Celik sulla destra e Angeliño a sinistra, favorito su Spinazzola. Oggi pomeriggio al Maradona mancherà Paredes(«siamo pronti a fare a meno di un giocatore forte come Leo») sostituito da Bove, con Cristante e Pellegrini a completare la linea mediana. In attacco, senza Lukaku ancora infortunato, ci saranno Dybala ed El Shaarawy. Insieme ad Azmoun, unica punta, in vantaggio su Abraham. […]

(La Repubblica)