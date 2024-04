Motta a DDR: "Ammirazione, ma la pressione da noi non c'è"

"Da noi non c'è pressione, quella è tutta degli altri, di chi ambisce a grandi traguardi: perché noi in questa posizione non eravamo attesi...". Thiago Motta alleggerisce il pressing psicologico nel cuore del Bologna e ha parole super per De Rossi alla vigilia dello scontro Champions con la Roma: "Ho grande ammirazione per lui, è un ragazzo fantastico e intelligente. Merita tutto quello che ha in questo momento".

Intanto il tecnico dei felsinei cerca il sostituto di Ferguson: Fabbian candidato numero uno, ma occhio a Moro o Urbanski.

(gasport)