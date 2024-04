Milan-Roma, collisione tra pianeti che splendono

Milan-Roma di giovedì prossimo, andata dei quarti di Europa League, non sarà una sfida, ma una collisione, perché le due squadre sono lanciatissime. [...] Nelle ultime 11 giornate, cioè da quando DDR ha rilevato la panchina di Mourinho, a parte l’Inter dei record (31 punti), nessuno ha viaggiato alla velocità di Milan e Roma che hanno vendemmiato la stessa uva: 8 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, per un totale di 26 punti. Ad affratellare le sfidanti, anche la qualità di gioco, ben rappresentata dalla facilità di gol: 28 per i giallorossi (2,5 a partita), solo uno in meno dell’Inter capolista; 26 per i rossoneri (2,3 a gara). Ne aveva segnati 28 anche Mou, ma in 20 match. Tutto questo per dire che la cornice internazionale della sfida è quella giusta, perché si affrontano due delle squadre più europee del campionato. Pioli e De Rossi condividono molti dei principi che alimentano i club più ambiziosi del continente, alla ricerca di un calcio collettivo, coraggioso e dominante.

(Gasport)