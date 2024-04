Mancini segna, De Rossi mago: il derby è suo. Lazio confusa

La festa della Roma ha un sapore speciale: perché era il derby, perché contro la Lazio non segnava da 4 partite e perché ne deriverà una carica diversa per l'Europa League. E perché la Roma ha vinto controllando la partita dall'inizio, leggendone perfettamente i momenti e sfruttando l'episodio giusto, tutto questo senza il miglior Dybala, Lukaku in versione paracarro per un tempo ed El Shaarawy meno incisivo del solito. I migliori sono stati i difensori, bravissimi a non lasciare spazi, a segnare e a sdoppiarsi. E gli applausi li prende De Rossi, che ha studiato perfettamente la gara. La Lazio invece è stata deludente: un solo tiro nello specchio e una sensazione di impotenza. La Roma ha saputo gestire la gara inclinandola dalla propria parte: nel primo tempo non ci sono tante occasioni, ma Dybala pennella un calcio d'angolo e Mancini insacca di testa portando in vantaggio i giallorossi. Nella ripresa la Lazio alza i giri, ma emergono più i nervi e la volontà che la qualità e le idee. La Roma si abbassa, ma non concede praticamente nulla, sfiora il raddoppio con El Shaarawy e infine porta a casa la partita.

(gasport)