Mancini multato 5 mila euro per la bandiera contro la Lazio

Alla fine Gianluca Mancini se l’è cavata con 5mila euro di multa. Ma nella giornata di ieri ci sarà stato un momento in cui deve aver pensato che quel gesto a fine del derby potesse costargli caro. [...] Gerardo Mastrandrea, ritenendosi competente di quanto avvenuto anche a fine partita, ha chiesto la documentazione raccolta finora da Chinè su Mancini per poter infliggere la sanzione. Una procedura piuttosto insolita ma corretta, che apriva però uno scenario nuovo: se è il Giudice Sportivo a sanzionare, non è previsto patteggiamento, prassi comune in situazioni analoghe. Una situazione che ha fatto pensare che Mancini sarebbe stato punito più duramente, magari con una squalifica. Invece poche ore dopo quella richiesta è arrivata la comunicazione: ammenda di 5 mila euro. Una multa perfettamente in linea con quelle di chi nel recente passato aveva patteggiato. Del gesto di Mancini ieri ha parlato anche il ministro dello Sport Andrea Abodi: «Il Giudice Sportivo si è espresso sulla base delle regole esistenti, ma io credo che quello che si debba fare in maniera sempre più significativa è contrastare la maleducazione e la mancanza di rispetto che arriva fino alle forme estreme dei cori, contrastare il razzismo ma anche la cattiva educazione che spesso viene declassata in goliardia». [...]

(Gasport)