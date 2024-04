Mancini, la Sud, la multa e lo sport inclusivo

La raccolta fondi della Curva Sud, partita per pagare la multa inflitta a Mancini per aver sventolato una bandiera della Lazio con un topo al centro, diventa un'assist per lo sport senza barriere. Il difensore ha già ringraziato i tifosi e pagato la multa di tasca sua, ma ha indicato la Locanda dei Girasoli, che offre lavoro a ragazzi con la sindrome di down, come destinataria della somma. Visto che la somma ha superato i 5mila euro, la Sud ha trovato altre realtà da aiutare come l'associazione Sirio e i Tetrabondi.

(corsera)