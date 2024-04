Mancini, il mito di Ago e il derby vinto: adesso manca solo il rinnovo di De Rossi

Tutto, o quasi, in un derby. La riscoperta dell’effetto che fa segnare dopo oltre 400 minuti di astinenza contro l’avversario più avversario che c’è, con tanto di inchino sotto una Curva Sud da applausi a scena aperta, così come peraltro una tribuna Tevere con quel meraviglioso omaggio ad Agostino Di Bartolomei che ha avuto anche il potere di zittire chi distribuisce adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma. [...] Tutto, o quasi, in un derby, dove il gol di Gianluca Mancini ha avuto pure la forza di costringere ancora (e speriamo per sempre) a rimanere sulla riva del fiume tutti quelli, e non pensiate che siano pochi, che non stanno aspettando altro che mister De Rossi deluda per poter rispolverare nostalgie disoneste e commerciali. [...]

(La Repubblica)